Пустовойтова будет работать на этой игре в качестве резервного арбитра.
Матч пройдет 8 марта в 19:00 мск. Главным судьей будет Кирилл Левников.
"Назначение на тур РПЛ — это очень знаменательное событие как для меня лично, так и наверное для всего женского судейского корпуса. Тем более что матч "Локомотив" - "Ахмат" пройдет 8 марта — в Международный женский день. Это самый лучший подарок в такой праздник, даже цветов не надо. Конечно, это очень приятно и в то же самое время волнительно. Большой шаг на пути к работе в мужском футболе", - цитирует Пустовойтову Sport24.
"Локомотив" после 20 туров занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. "Ахмат" находится на 12-й строчке с 20 очками в активе.
Пустовойтова: назначение на матч РПЛ - знаменательное событие для всего женского судейского корпуса
Девушка-судья Анастасия Пустовойтова прокомментировала свое назначение на матч чемпионата России между "Локомотивом" и "Ахмат".
Фото: УЕФА
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