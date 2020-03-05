"Ситуация с отказом Гончаренко пожать руку Тедеско? Не надо лезть в чужую техническую зону. Ты куда лезешь? Тут хорошо, что Гончаренко не поставил локоть как следует. Надо понимать, куда ты приехал и зачем. Я согласен, что должна быть культура поведения тренера, но нужно понимать момент и не надо устраивать показуху", — приводит слова Талалаева Sportbox.
Напомним, что по завершении вчерашней игры 1/4 финала Кубка России между "Спартаком" и ЦСКА главный тренер "армейцев" Виктор Гончаренко отказался пожать руку Доменико Тедеско, отмахнувшись от него и уйдя в подтрибунное помещение.
Победу "красно-белым" в матче принёс гол форварда Джордана Ларссона в дополнительное время.
"Спартак" вышел в полуфинал Кубка России, где встретится с "Зенитом". Матч пройдёт 23-го апреля в Санкт-Петербурге.
Талалаев - о Тедеско: куда ты лезешь? Гончаренко мог и локоть подставить
Российский тренер и эксперт Андрей Талалаев прокомментировал поведение главных тренеров "Спартака" и ЦСКА после завершения вчерашнего матча в Кубке России (3:2).
Фото: ФК "Химки"
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