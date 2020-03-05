Как сообщает "Спорт-Экспресс", 53-летний арбитр Франк Де Блекере станет одним из членов экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.
Бельгиец работал на матчах чемпионатов мира и Европы, а также на многих играх еврокубковых турниров.
Отметим, что в 2007-м году Де Блеккере работал на матче чемпионата России между "Зенитом" и "Локомотивом" (1:1).
Новый состав комиссии будет выглядеть следующим образом:
Ашот Хачатурянц (председатель судейского комитета);
Виктор Кашшаи (глава департамента судейства);
Сергей Фурса (глава департамента инспектирования).
Сообщается, что к данному составу может присоединиться еще один арбитр из Германии и несколько российских арбитров, предположительно это будут Юрий Баскаков и Николай Левников.
Напомним, что после возобновления чемпионата на всех играх тура РПЛ работает система видеоповторов VAR.
Бельгийский арбитр станет экспертом в судейской комисии при РФС
Стали известны изменения в составе ЭСК (экспертно-судейской комиссии) при президенте РФС.
Фото: Getty Images
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