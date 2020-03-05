"Урал" взял в самолёт болельщиков после отмененного матча с "Шинником"

Добавим, что в качестве компенсации за неудачную поездку в Ярославль, «Урал» взял в самолет до Сочи нескольких болельщиков нашей команды, которые приехали поддержать клуб в Кубке России. Так же «Урал» поможет болельщикам и с обратным трансфером из Сочи сразу после игры.— ФК Урал (@FCURAL) March 5, 2020
Напомним, что вчерашний матч 1/4 финала Кубка России между "Шинником" и "Уралом" был отменён из-за неудовлетворительного состояния газона. Фотографии поля в Ярославле можно посмотреть здесь.
Президент РФС Александр Дюков сообщил, что матч пройдёт в Ярославле 18-го марта либо на стадионе "Шинник", либо на резервном поле.