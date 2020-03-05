В течении футбольной карьеры Маслаченко выступал за "Спартак" из Кривого Рога, за "Металлург" Днепропетровск, а позже играл в московских клубах "Локомотив" и "Спартак".
В чемпионате СССР Маслаченко сыграл 315 матчей и выигрывал первенство страны в составе "красно-белых".
Владимир Маслаченко провёл 8 матчей за сборную СССР и был в составе команды, одержавшей победу на чемпионате Европы 1960-го года.
После завершения карьеры Маслаченко стал комментатором на телевидении. В качестве работника ТВ Маслаченко провёл множество репортажей на крупнейших спортивных событиях. Последний матч, который прокомментировал Маслаченко, был "Интер" - "Милан" 14 ноября 2010-го года.
Владимир Маслаченко умер 28-го ноября 2010-го года в Москве.
Сегодня исполнилось бы 84 года Владимиру Маслаченко
5 марта 2020 года вратарю"Спартака" и "Локомотива", а также футбольному комментатору Владимиру Маслаченко исполнилось бы 84 года.
Фото: ТАСС
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