"Мне не понравилось поведение Гончаренко. Что тут обсуждать? Надо уметь проигрывать. Ты — тренер. Я всегда говорил, что у тренера должно быть два таланта — это специалист футбола и педагог. На тебя смотрят дети, твои футболисты младше тебя.
Тедеско накинулся? Я все видел по телевизору, Тедеско бежал на радостях, но Гончаренко оттолкнул и отпихнул итальянца. Ну что это такое? Это неприлично", — цитирует Орлова Sport24.
Напомним, что вчера по завершении игры 1/4 финала Кубка России между "Спартаком" и ЦСКА (3:2) главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско направился к своему коллеге Виктор Гончаренко, чтобы пожать ему руку, однако белорусский специалист отмахнулся от него и ушёл в подтрибунное помещение.
Гончаренко прокомментировал свой поступок, сказав, что "что было на поле остаётся на поле". Тедеско с пониманием отнесся к Гончаренко, сообщив: "Это эмоции и в футболе может быть всё, что угодно".
"Спартак" вышел в полуфинал Кубка России, где встретится с питерским "Зенитом". Матч пройдет в Санкт-Петербурге 23-го апреля.
Орлов: то, что Гончаренко оттолкнул Тедеско - неприлично. Надо уметь проигрывать
Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал послематчевый инцидент с участием главных тренеров "Спартака" и ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!