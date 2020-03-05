Соглашение сторон вступит в силу с 1 июля 2020 года.
Все команды, входящие в структуру "железнодорожников", будут использовать экипировку Adidas.
"Мы рады, что сегодня подписываем соглашение с Adidas. Сотрудничество открывает новый горизонт и позволяет перейти на новый уровень. Цифры контракта называть не буду — это наша договоренность. Условиями мы довольны, аналогичного контракта у "Локомотива" не было с 2008 года", — цитирует гендиректора "Локомотива" Василия Кикнадзе Sport24.
В настоящее время производителем формы для московской команды является американская компания Under Armour, которая собирается уходить с российского рынка.
Adidas уже работал с московским "Локомотивом" в 1989, 1993, 2005-2010 и 2014-2018 годах.
После 20-го тура чемпионата России "Локомотив" занимает пятое место, набрав 35 очков. 8 марта подопечные Юрия Семина проведут домашнюю игру 21-го тура РПЛ против грозненского "Ахмата".
Официально: Adidas станет техническим спонсором "Локомотива" со следующего сезона
Московский "Локомотив" и производитель экипировки Adidas объявили о долгосрочном сотрудничестве.
Фото: Sport24
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