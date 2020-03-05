"Гончаренко не пожал руку Тедеско? Нет ни правых, ни виноватых. Эмоции и ничего больше, некорректно было со стороны Гончаренко, так и Тедеско, оба неправы. Один прыгал, а второй не захотел разделять с ним радость. Ничего нет такого, это дерби.
За кого буду болеть в полуфинале "Зенит" — "Спартак"? Я буду футбол смотреть. Кто будет сильнее, тот и победит", — приводит слова Быстрова Sport24.
После вчерашней кубковой игры со "Спартаком" главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отказался жать руку Доменико Тедеско, отмахнувшись от него и уйдя в подтрибунное помещение.
"Спартак" сыграет в 1/2 финала Олимп-Кубка России с питерским "Зенитом", который вчера на выезде в Грозном обыграл "Ахмат" - 2:1.
Матч пройдёт 23-го апреля в Санкт-Петербурге.
Быстров - о ситуации между Гончаренко и Тедеско: оба неправы
Экс-футболист "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров прокомментировал итог матча 1/4 финала Кубка России между "Спартаком" и ЦСКА (3:2).
Фото: Интерпресс
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