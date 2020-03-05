По информации Егорова, в жалобе "Спартака" будут претензии по неназначенному пенальти и по удалению аргентинского форварда Эсекеля Понсе.
Напомним, что клубы по регламенту могут подать обращение в РФС не позднее чем через 24 часа после окончания матча.
Вчера "Спартак" обыграл ЦСКА в дополнительное время матча 1/4 финала Кубка России со счётом 3:2. Победный гол "красно-белых" на счету Джордана Ларссона.
23-го апреля "Спартак" в Санкт-Петербурге проведет полуфинальный матч Олимп-Кубка России против "Зенита".
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"Спартак" подаст жалобу на судейство в кубковом матче с ЦСКА
Руководство "Спартака" направит жалобу в РФС по поводу судейства во вчерашней игре с ЦСКА, сообщает журналист Сергей Егоров.
Фото: Rusfootball.info
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