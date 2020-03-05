"Забить "Зениту"? Все не так просто. Все высказались, что я могу играть, но там есть пункт такой, что мне или руководству тогда надо платить. А так все сказали, что я могу играть. Поставили пункт с большой суммой", — цитирует Кокорина Sport24.
28-летний форвард перешёл в "Сочи" в зимнее трансферное окно на правах аренды до конца сезона из "Зенит". В составе новой команды Кокорин успел отметиться забитым мячом в матче 20-го тура РПЛ против тульского "Арсенала" (1:2).
Контракт Кокорина с "Зенитом" заканчивается летом текущего года.
Очная встреча "Сочи" и "Зенита" в чемпионате пройдет в 27-м туре и предварительно запланирована на 26-е апреля.
Кокорин: "Сочи" должен заплатить большую сумму, чтобы я сыграл с "Зенитом"
Нападающий Александр Кокорин, арендованный "Сочи" у "Зенита", рассказал при каких условиях он сможет сыграть в матче против "сине-бело-голубых".
Фото: ФК "Сочи"
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