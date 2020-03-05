"Трансфер в Европу? Я никогда не общался на эту тему. Сейчас так сложилось, что мне стало писать много людей, которые хотят помочь и заработать на этом. Есть люди, которые хотят, чтобы я уехал в Европу. Посмотрим, что из этого получится. Нужен хороший вариант.
Сыграть против "Реала" и "Барселоны" — это очень круто, Федя молодец. Но, условно говоря, тот же "Зенит" в последнее время, который играет в Лиге чемпионов, как по мне, чуть-чуть круче", — приводит слова Кокорина Sport24.
В зимнее трансферное окно Александр Кокорин перешёл в "Сочи" из "Зенита" на правах аренды до конца сезона. Летом у нападающего заканчивается контракт с "сине-бело-голубыми".
В прошлом туре Кокорину удалось отличиться в ворота тульского "Арсенала", забив свой первый гол за полтора года. "Сочи" проиграл со счётом 1:2.
"Сочи" после 20-го тура РПЛ занимает последнее место в турнирной таблице. 8 марта южанам предстоит провести матч на своём поле с "Уралом".
Кокорин: Смолов - молодец, что ушёл в "Сельту", но "Зенит", играющий в ЛЧ, круче
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал, есть ли у него в планах поиграть в одном из европейских чемпионатов.
Фото: ФК "Динамо"
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