"Отношение к нам было хорошее. Да и до нас было не дотянуться, сидели в маленьких камерах и не пересекались ни с кем. Пересечься можно было, когда наверх поднимались, на следствие. А так — гуляешь в основном с сокамерником. Контактов мало.
Со временем мы встречали разных людей, когда по судам катались. Много спортсменов — боксеры, борцы, которым не повезло сильно ударить оппонента. А в колонии есть и по сей день те, за кого мы переживаем. Есть хорошие ребята, которым помогаем", — приводит слова Кокорина Sport24.
В колонии футболист находился вместе с другим футболистом, Павлом Мамаевым, сейчас выступающий за "Ростов", по 116 статье УК РФ "побои". 6 сентября 2019-го года футболист был освобождён по УДО.
После выхода из тюрьмы Кокорин набирал форму с "Зенитом", а в зимнее трансферное окно перешёл в "Сочи" на правах аренды до конца сезона.
В новой команде 28-летний нападающий уже успел отличиться, забив тульскому "Арсеналу" в матче 20-го тура РПЛ. "Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.
Контракт Кокорина и "Зенита" истекает летом 2020-го года.
"В тюрьме есть хорошие ребята, которым мы помогаем". Кокорин - о времени, проведенном в заключении
Футболист "Сочи" Александр Кокорин рассказал о том, как прошло его заключение в тюрьме.
Фото: ТАСС
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