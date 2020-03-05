"Не знаю насчет самого сильного, но мне в целом импонирует состав "Зенита". В каждой линии вижу их игроков самыми сильными.
Барриос? Ну, нет. Я так не считаю. Когда я столкнулся с ними, посмотрел на всех, понял. В своем амплуа разрушителя он в порядке, но в целом не самый сильный игрок. Ограничен ролью опорника", — цитирует Кокорина Sport24.
Вильмар Барриос перешёл в "Зенит" в начале 2019-го года из "Боки Хуниорс". Сумма трансфера колумбийского полузащитника составила 15 миллионов евро. На настоящий момент Transfermarkt оценивает Барриоса в 20 миллионов евро.
26-летний полузащитник в прошлом сезоне помог "сине-бело-голубым" завоевать выиграть титул чемпиона России.
В этом сезоне Барриос принял участие в 26-ти матчах в составе "Зенита" во всех турнирах и забил один гол.
Кокорин: не считаю Барриоса сильным игроком
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал, кто, по его мнению, лучший игрок в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
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