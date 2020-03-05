"Гончаренко не пожал руку Тедеско из-за эмоций. Может быть, сейчас будут говорить, что так вести себя нельзя, но на месте Гончаренко я бы повёл себя так же и не пожал руку. Во время матча они кричали что-то друг другу, может, были оскорбления. У Гончаренко могла быть обида на Тедеско. Из 100 тренеров, наверно, 99 тоже бы не подали руку. Но это эмоции, его тоже можно понять. Я думаю, если сегодня Гончаренко спросить об этом эпизоде, то он мог бы извиниться. Это нормальная рабочая обстановка на дерби", — цитирует Павлюченко "Чемпионат".
Напомним, что вчера после матча 1/4 финала Кубка России между "Спартаком" и ЦСКА (3:2) главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско направился к Виктору Гончаренко, чтобы пожать ему руку, однако белорусский специалист отмахнулся от него и ушёл в подтрибунное помещение.
Гончаренко прокомментировал свой поступок на послематчевой пресс-конференции: "Что было на поле, остаётся на поле".
Тедеско сказал, что с пониманием относится к решению Гончаренко.
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"На месте Гончаренко я бы тоже не пожал руку Тедеско". Павлюченко - о матче "Спартак" - ЦСКА
Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко прокомментировал инцидент между главными тренерами ЦСКА и "Спартака" после финального свистка матча 1/4 финала Кубка России.
Фото: Global Look Press
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