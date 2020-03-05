"На месте Гончаренко я бы тоже не пожал руку Тедеско". Павлюченко - о матче "Спартак" - ЦСКА

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко прокомментировал инцидент между главными тренерами ЦСКА и "Спартака" после финального свистка матча 1/4 финала Кубка России.
Фото: Global Look Press
"Гончаренко не пожал руку Тедеско из-за эмоций. Может быть, сейчас будут говорить, что так вести себя нельзя, но на месте Гончаренко я бы повёл себя так же и не пожал руку. Во время матча они кричали что-то друг другу, может, были оскорбления. У Гончаренко могла быть обида на Тедеско. Из 100 тренеров, наверно, 99 тоже бы не подали руку. Но это эмоции, его тоже можно понять. Я думаю, если сегодня Гончаренко спросить об этом эпизоде, то он мог бы извиниться. Это нормальная рабочая обстановка на дерби", — цитирует Павлюченко "Чемпионат".

Напомним, что вчера после матча 1/4 финала Кубка России между "Спартаком" и ЦСКА (3:2) главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско направился к Виктору Гончаренко, чтобы пожать ему руку, однако белорусский специалист отмахнулся от него и ушёл в подтрибунное помещение.

Гончаренко прокомментировал свой поступок на послематчевой пресс-конференции: "Что было на поле, остаётся на поле".

Тедеско сказал, что с пониманием относится к решению Гончаренко.

Читайте по теме:

Гончаренко отпихнул Тедеско вместо рукопожатия. Некрасиво, но градусу противостояния только в плюс


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Павлюченко Спартак ЦСКА Гончаренко Кубок России
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Рыжиков: Суперкубок УЕФА в Казани пройдет на самом высоком уровне
"На месте Гончаренко я бы тоже не пожал руку Тедеско". Павлюченко - о матче "Спартак" - ЦСКА 2
Агент Смолова: в "Локомотиве" противоречия между клубом и тренером
Тренер "Арсенала" Семшов дисквалифицирован на три матча
Кокорин: не считаю Барриоса сильным игроком 4
Оздоев - об инциденте в Грозном: понял, чего хотят местные болельщики, и передал нашим 5
"В тюрьме есть хорошие ребята, которым мы помогаем". Кокорин - о времени, проведенном в заключении 1
Кокорин: Смолов - молодец, что ушёл в "Сельту", но "Зенит", играющий в ЛЧ, круче 6
Кокорин: "Сочи" должен заплатить большую сумму, чтобы я сыграл с "Зенитом" 8
Кокорин рассказал, кто поддерживал его во время нахождения в тюрьме 1
"Спартак" подаст жалобу на судейство в кубковом матче с ЦСКА 19
КДК: "Зенит" заплатит штраф в 150 тысяч рублей, "Локомотив" - 170 тысяч
Быстров - о ситуации между Гончаренко и Тедеско: оба неправы 6
Официально: Adidas станет техническим спонсором "Локомотива" со следующего сезона
Орлов: то, что Гончаренко оттолкнул Тедеско - неприлично. Надо уметь проигрывать 2
Голкипер "Норвича" использовал шпаргалку на бутылке в серии пенальти против "Тоттенхэма" (фото)
Сегодня исполнилось бы 84 года Владимиру Маслаченко 8
"Урал" взял в самолёт болельщиков после отмененного матча с "Шинником"
Сорокин рассказал, введут ли Fan ID в чемпионате России
Черчесов: главное, чтобы перед чемпионатом Европы не было травм
Гончаренко отпихнул Тедеско вместо рукопожатия. Некрасиво, но градусу противостояния только в плюс 3
Бельгийский арбитр станет экспертом в судейской комисии при РФС 1
Талалаев - о Тедеско: куда ты лезешь? Гончаренко мог и локоть подставить 38
"Барселона" предложит тер Штегену улучшенный контракт
В чемпионате Франции запретили рукопожатия из-за угрозы заражения коронавирусом 5
Зелимхан Бакаев: сделаю всё, чтобы восстановиться к игре с "Краснодаром" 9
Фоторепортаж с матча "Спартак" - ЦСКА
Быстров: в ситуации с удалением Понсе я с арбитром согласен 12
Ларссон: Москва красно-белая 11
Пустовойтова: назначение на матч РПЛ - знаменательное событие для всего женского судейского корпуса 2
Все новости