В зимнее трансферное окно в СМИ появилась информация, что 21-летний футболист сборной России может продолжить карьеру в Англии. В его услугах были заинтересованы "Кристал Пэлас" и "Челси".
"Интерес к нему невероятный. "Кристал Пэла" давал за Федора 25 млн фунтов? Я считаю, это смелый шаг — дать 25 млн фунтов за Чалова. Но еще более смелый шаг — отказаться принять их", - цитирует Ткаченко Sport24.
В текущем сезоне Чалов провел в чемпионате России 20 матчей, в которых забил 5 голов.
Герман Ткаченко: это смелый шаг - дать 25 млн фунтов за Чалова
Известный агент Герман Ткаченко рассказал об интересе к форварду ЦСКА Федору Чалову со стороны других клубов.
Фото: "СЭ"
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