Фанат заявил, что изначально хотел подарить гитару Андре Шюррле, но, по его словам, немецкий футболист "сдулся".
Соболев перешел в "Спартак" из "Крыльев" на правах аренды до конца сезона. Летом красно-белые могут выкупить 22-летнего футболиста.
"Чемпионат"
Фанат "Спартака" поблагодарил Цорна за трансфер Соболева и подарил ему гитару
Болельщик "Спартака" после победы над ЦСКА в 1/4 финала Кубка России поблагодарил генерального директора клуба Томаса Цорна за трансфер нападающего Александра Соболева и подарил ему гитару.
ФК "Спартак"
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