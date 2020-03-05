Фанат "Спартака" поблагодарил Цорна за трансфер Соболева и подарил ему гитару

Болельщик "Спартака" после победы над ЦСКА в 1/4 финала Кубка России поблагодарил генерального директора клуба Томаса Цорна за трансфер нападающего Александра Соболева и подарил ему гитару.
ФК "Спартак"
Фанат заявил, что изначально хотел подарить гитару Андре Шюррле, но, по его словам, немецкий футболист "сдулся".

Соболев перешел в "Спартак" из "Крыльев" на правах аренды до конца сезона. Летом красно-белые могут выкупить 22-летнего футболиста.

"Чемпионат"


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Теги: Соболев Цорн Спартак
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