"На стадионе в Грозном оборудование стадиона использовалось для поддержки принимающей команды.
Это шестой случай, и "Ахмат" оштрафован на 60 тысяч рублей. Диктор подгонял свою команду вперед", — цитирует Григорьянца "Спорт-Экспресс".
Матч "Ахмата" в 20-м туре РПЛ против "Ростова" закончился со счётом 1:1. У хозяев отличился Роши с пенальти, у ростовчан забил Шомуродов.
По итогам 20-го тура чемпионата России грозненский "Ахмат" занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков.
8-го марта команда Игоря Шалимова сыграет на выезде в Москве против "Локомотива". Начало матча в 19:30.
КДК: "Ахмат" оштрафован на 60 тысяч рублей за поддержку команды через микрофон
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о штрафе, который получил "Ахмат" по итогам матча 20-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1).
Фото: РФС
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