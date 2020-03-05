КДК: "Ахмат" оштрафован на 60 тысяч рублей за поддержку команды через микрофон

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о штрафе, который получил "Ахмат" по итогам матча 20-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1).

Фото: РФС