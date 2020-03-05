"Химки" разгромили "Торпедо" и вышли в полуфинал Кубка России

Стал известен ещё один полуфиналист Олимп-Кубка России по футболу.
Фото: twitter.com/fc_khimki
В четвертьфинале кубка страны встречались два представителя ФНЛ: "Химки" и московское "Торпедо".

Счёт на 27-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Дмитрий Тихий.

Во втором тайме хорошо проявил себя 3-кратный обладатель кубка ФНЛ Александр "Трофейный" Трошечкин, который сначала забил гол, а потом ассистировал Дмитрию Баркову. К слову, Барков отдавал голевую передачу на Трошечкина.

Между этими голами "Торпедо" отыграло один мяч усилиями полузащитника Ивана Сергеева, но на большее команду Сергея Игнашевича не хватило.

Под занавес игры подопечные Сергея Юрана взвинтили темп и забили еще два гола: на 82-й минуте отличился Аршак Корян, а на 85-й Артём Полярус, с голевой передачи Коряна.

"Химки" выходят в полуфинал Олимп-Кубка России, где встретятся с победителем пары "Шинник" - "Урал". Матч этих команд должен был состояться вчера, но был перенесен на 18 марта из-за состояния газона в Ярославле.

Кубок России

1/4 финала

"Химки" - "Торпедо" 5:1

Голы: Тихий, 27, Трошечкин, 46, Сергеев, 56, Барков, 57, Корян, 82, Полярус, 85

"Химки": Хомич, Данилкин, Гапон, Тихий, Смирнов, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Боженов, Полярус (Алиев, 86), Барков (Конате, 81).

"Торпедо": Ботнарь, Самсонов, Божин, Шоркин, Кичин, Рязанцев, Лях (Галоян, 46), Гордюшенко (Кертанов, 83), Адаев, Руденко (Лебеденко, 74), Сергеев.

Предупреждения: Гордюшенко, 23, Мартусевич, 32, Руденко, 34, Галоян, 58, Конате, 89.


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