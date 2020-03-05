"Что помогло победить? Наши фанаты. Атмосфера на стадионе вчера была невероятной. С такой поддержкой хотелось только одного: выложиться по максимуму и отдать все силы ради победы. Счастлив, что это удалось.
Но расслабляться нельзя — уже в понедельник у нас еще один очень важный матч. Надеюсь, наши фанаты заполнят стадион и на игре с "Краснодаром", а поддержка будет не менее крутой, чем в дерби", — цитирует Жиго Sport24.
В сезоне 2019/2020 Самуэль Жиго принял участие в 24 матчах в составе "Спартака" во всех турнирах и забил 4 гола.
В таблице РПЛ "Спартак" после 20-го тура занимает девятое место, набрав 25 очков.
Во вчерашнем матче "Спартака" и ЦСКА (3:2) в 1/4 финала Кубка России победу "красно-белым" принёс гол нападающего Джордана Ларссона.
В полуфинале команда Доменико Тедеско сыграет с "Зенитом". Матч пройдёт 23-го апреля.
Жиго: победить в матче с ЦСКА нам помогли болельщики
Французский защитник "Спартака" Самуэль Жиго прокомментировал победу над ЦСКА (3:2) в 1/4 финала Кубка России.
Фото: ТАСС
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