"Будет игра, будет понятно. Сейчас об этом нет смысла говорить, решаться будет перед матчем. Впереди еще столько туров, дожить надо", - цитирует Рубашко ТАСС.
Кокорин перешел в "Сочи" на правах аренды. Его права принадлежат питерскому "Зениту".
Матч между "Сочи" и "Зенитом" пройдет 26 апреля в Санкт-Петербурге.
Рубашко: вопрос с участием Кокорина в матче с "Зенитом" будет решаться перед игрой
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко сообщил, что вопрос о том, сможет ли нападающий команды Александр Кокорин сыграть с "Зенитом" или нет будет решаться перед игрой.
Фото: © ФК "Динамо"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!