Напомним, встреча прошла вчера в Москве и завершилась победой красно-белых со счетом 3:2.
Тедеско после финального свистка направился к Гончаренко и протянул ему руку, но белорусский специалист оттолкнул Тедеско и ушел в подтрибунное помещение. Эпизод попал в трансляцию на "Матч премьер".
Сам Тедеско на пресс-конференции отметил, что между ними нет никаких проблем. Гончаренко в свою очередь списал все на эмоции.
"Тедеско все равно хорошо: оттолкнул его Гончаренко или нет. А Гончаренко мы делаем еще более больно. По-человечески я на его стороне. Ему и так было плохо, а мы еще говорим: "Ну ты не прав! Должен был поступить спортивно". На чужих похоронах не танцуют. Только давайте не будем говорить, что Тедеско хотел навредить Гончаренко. Я просто говорю, как это выглядит", - цитирует Гущина "Спорт-Экспресс".
"На чужих похоронах не танцуют". Спортивный психолог - о конфликте Тедеско и Гончаренко
Спортивный психолог Вадим Гущин прокомментировал тот факт, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не пожал руку наставнику "Спартака" Доменико Тедеско.
Фото: ТАСС
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