"Чувствую себя отлично. Только матчи будут помогать набирать лучшие кондиции. Когда наберу свою лучшую форму, то сильно помогу команде. Тренировки тоже очень важны. Мы много работаем, и если будем продолжать в том же духе, то почувствую себя ещё лучше.
Я немного жадный до игрового времени в хорошем смысле этого слова. Моя основная позиция — вингер, но готов действовать там, где скажет главный тренер", — цитирует Малкома официальный сайт "Зенита".
Напомним, что Малком стал игроком "Зенита" летом прошлого года, перейдя из испанской "Барселоны". Трансферная стоимость 23-летнего бразильца составила 40 миллионов евро.
В сезоне 2019/2020 Малком принял участие в трёх матчах "Зенита" в РПЛ, пропустив большую часть сезона из-за травмы.
Матч "Зенита" 21-го тура чемпионата России против "Уфы" пройдёт 9 марта на стадионе в Санкт-Петербурге. Начало игры в 19:00 мск.
Малком: только матчи помогут набрать форму
Бразильский игрок "Зенита" Малком прокомментировал своё физическое состояние перед матчем 21-го тура РПЛ с "Уфой".
Фото: РИА Новости
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