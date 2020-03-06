По информации Sport24, "Спартак" успел подать жалобу в РФС. Срок возможной подачи жалобы или обращения в РФС составляет не более суток с финального свистка.
Вчера стало известно, что в "Спартаке" недовольны решениями арбитра матча Сергея Иванова. Претензии предъявлены к удалению аргентинского игрока "красно-белых" Эсьекеля Понсе и неназначенному пенальти за игру рукой в штрафной защитника ЦСКА Игоря Дивеева.
4 марта "Спартак" обыграл ЦСКА в дополнительное время матча 1/4 финала Олимп-Кубка России со счётом 3:2. Победу "красно-белым" принес гол форварда Джордана Ларссона на 107-й минуте встречи.
В полуфинале турнира "Спартак" сыграет с "Зенитом".
Источник: "Спартак" подал жалобу на судейство в кубковом матче с ЦСКА
Руководство московского "Спартака" направило жалобу в РФС относительно судейства в матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (3:2)
Фото: Rusfootball.info
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