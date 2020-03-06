Фанаты "Зенита": клуб предпочел переобуться с правил безопасности на сторону новых традиций

Объединение фанатов "сине-бело-голубых" "Ландскрона" прокомментировало иницдент на трибунах в Грозном во время матча 1/4 финала Кубка России с "Ахматом" (2:1).

Фото: ТАСС