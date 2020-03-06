Фанаты "Зенита": клуб предпочел переобуться с правил безопасности на сторону новых традиций

Объединение фанатов "сине-бело-голубых" "Ландскрона" прокомментировало иницдент на трибунах в Грозном во время матча 1/4 финала Кубка России с "Ахматом" (2:1).
Фото: ТАСС
"Бас с выезда в Грозный успешно прибыл в Петербург. Респект всем выездюкам за этот вояж. Спасибо всем, кто справлялся о ситуации и выражал поддержку, чего, кстати, не скажешь про клуб, который предпочел переобуться со своих любимых правил безопасности на сторону новых традиций, которых раньше то ли не было, то ли они были не так важны.

Еще перед матчем местные, пользуясь тем, что перед стадионом, как обычно, не разделялись потоки болельщиков, подходят к нашим басам и прыгают на СБГ, получая достойный отпор. На самом матче наша трибуна по футбольной традиции выступает по торс, что приводит местных в дикое состояние. Толпа срывается к гостевому сектору, летят бутылки, банки и нецензурные скандирования. Толпа активно толкается с силовиками и пытается прорваться на наш сектор, а матч останавливается.

Наш многострадальный футбольный календарь в этом сезоне на майские праздники дарит нам еще одну замечательную возможность соприкоснуться с кавказскими традициями. Призываем всех СБГ не игнорировать данный выезд. Последние годы фанаты часто сетуют на ужесточившиеся меры безопасности, отсутствие экшена, разделенные задолго до стадиона людские потоки и т. п. Приезжайте на Кавказ: там, благодаря местным традициям, нет таких проблем. Пользуясь случаем, обращаемся к нашим московским коллегам и призываем отказаться от идей бессмысленных бойкотов, ведь фанат без выездов не фанат", — говорится в заявлении фанатов "Зенита".


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Теги: Зенит Ахмат Кубок России
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