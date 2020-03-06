По информации Corriere dello Sport, 25-летний иранский форвард попал в список трансферных целей "Наполи", который планирует усилить атакующую линию в летнее трансферное окно.
Скауты "Наполи" отправились в Россию, чтобы наблюдать за Азмуном.
В текущем сезоне Сердар Азмун принял участие в 27-и матчах в составе "Зенита" во всех турнирах, забил 11 голов и стал автором шести результативных передач.
В прошлом сезоне нападающий стал чемпионом России в составе "Зенита".
Также на счету Азмуна 46 матчей и 31 гол в составе сборной Ирана.
"Наполи" интересуется Сердаром Азмуном
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун попал в шорт-лист итальянского "Наполи".
Фото: Rusfootball.info
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