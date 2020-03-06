Молодежка "Динамо" разгромила "Тамбов"

"Динамо" в молодежном первенстве одержало крупную победу над "Тамбовом". Встреча завершилась со счетом 4:1.

Молодежное первенство

21 тур

"Динамо-м" - "Тамбов-м" 4:1

Голы: Меренчуков, 53, Гоманюк, 63, Захарян, 76, Тюкавин, 81, 85

Динамо: Яруков, Зорин, Цесь, Фёдоров, Слепов (Звонков, 74), Гоманюк (Карапузов, 63), Денисов, Галкин (Мазурин, 46), Усанов (Тюкавин, 46), Школик (Захарян, 60), Данилин (Сулаквелидзе, 79)

Тамбов: Сычёв, Салахетдинов, Дворяшин, Большаков, Федоренко, Ромашев, Меренчуков, Архипов, Леньо, Николас, Акьям

Предупреждения: Николас, 29, Федоренко, 40, Дворяшин, 45, Архипов, 45+1


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Теги: Динамо Тамбов
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