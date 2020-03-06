Президент "Урала" сообщил, что клуб намерен играть с "Шинником" только в Екатеринбурге

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что клуб не готов играть четвертьфинальный матч Кубка России с "Шинником" за пределами Екатеринбурга.
Фото: "СЭ"
"Решение еще не принято, его принимает РФС. Дату мы видели, сказали, что вроде как 18 марта, но где и когда, как нам будут компенсировать расходы, мы пока не знаем. Мы никуда не готовы ехать, уже съездили и потеряли три дня времени. У нас чемпионат идет, а нас взяли и так опустили, никто не проверил это поле", - цитирует Иванова ТАСС.

Напомним, "Шинник" и "Урал" должны были провести матч 4 марта в Ярославле, но из-за состояния поля встреча была отменена в день игры. Позже стало известно, что матч пройдет 18 марта, однако точное место пока неизвестно.

В "Шиннике" сегодня заявили, что игра, cкорее всего, пройдет не в Ярославле.

Победитель пары "Шинник" - "Урал" сыграет в полуфинале с "Химками".


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