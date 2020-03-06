Президент "Урала" сообщил, что клуб намерен играть с "Шинником" только в Екатеринбурге

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что клуб не готов играть четвертьфинальный матч Кубка России с "Шинником" за пределами Екатеринбурга.

Фото: "СЭ"