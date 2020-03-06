Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе сегодня сообщил, что клуб летом будет рассматривать несколько кандидатур на должность главного тренера. При этом "Локо" также рассмотрит и нынешнего наставника Юрия Семина.
Семин, комментируя слова Кикнадзе, заявил, что не хочет отвлекаться на посторонние вещи.
"Я крайне удивлен и возмущен. Поразительно, что подобные вещи звучат в разгар решающей части чемпионата. Мало того, что Семину в "Локомотиве" не оказывают поддержки. Так подобные заявления еще и откровенно мешают команде. На ровном месте создаются скандалы и интриги, которые вносят раздрай.
Но вместо этого... До меня доходят слухи, что некоторым ведущим игрокам на ухо шепчут: "А вот если мы летом поменяем тренера..." Семин успешно вводит в состав молодых игроков, которых руководство не хотело видеть в команде и оставило лишь по его настоянию. И сейчас вдруг начинает подниматься тема смены тренера — когда еще ничего не ясно и не решено, команда борется за самые высокие места, но ей тем самым вставляют палки в колеса. Люди, которые это делают, на мой взгляд, поступают непрофессионально и профнепригодно", - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс"
"Я крайне удивлен и возмущен". Газзаев раскритиковал "Локомотив" за отношение к Юрию Семину
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался относительно ситуации в "Локомотиве".
Фото: РИА "Новости"
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