Матч 1/4 финала Кубка России между "Уралом" и "Шинником" пройдёт на "Арене Химки"

Четвертьфинал Кубка России между "Шинником" и "Уралом" пройдёт 18-го марта, сообщает официальный сайт РФС.

Фото: РФС

Встреча "Шинника" и "Урала" состоится на "Арене Химки" 18-го марта. Начало игры в 18:30 по московскому времени.



Первоначально матч должен был пройти 4-го марта в Ярославле на стадионе "Шинник", однако игра была отменена из-за неудовлетворительного состояния газона.