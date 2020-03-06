"С каждым годом видно, как растёт чемпионат Казахстана, и в России о нём много говорят. Много футболистов из России едут в КПЛ, поэтому думаю, что разница между чемпионатами не такая уж и большая", — цитирует Абдулавова Sports.kz.
За "Окжетпес" 25-летний нападающий выступает с начала февраля нынешнего года и провел один матч в кубке страны.
Ранее Абдулавов выступал в России за "Анжи", "Томь", "Уфу" и "Ротор".
На уровне РПЛ форвард провёл 48 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре голевые передачи.
Экс-футболист "Уфы": между РПЛ и чемпионатом Казахстана не такая большая разница
Российский нападающий казахстанского "Окжетпеса" Исламнур Абдулавов сравнил уровень чемпионата России и Казахстана.
Фото: ФК "Уфа"
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