"Наблюдая сейчас за "Спартаком", у меня складывается впечатление, что Тедеско как будто вернулся к принципам советской подготовки. Ведь как было в мое время — на первом сборе только "физика". Правда, и сборы длились три месяца. Теперь все по-другому.
И все же… Мы уже привыкли, что клубы на первом же сборе только пройдя медобследование вовсю играют товарищеские матчи. Но Тедеско, как мы помним, отказался от контрольных матчей на первом сборе, команда занималась исключительно физподготовкой. Мне интересно, что дальше покажет команда. Как она будет выглядеть на дистанции", — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
После возобновления официальных матчей "Спартак" в чемпионате обыграл "Динамо" на "ВТБ Арене" - 2:0. Голы на счету Зелимхана Бакаева и Романа Зобнина.
В Кубке России "красно-белые" вышли в полуфинал, обыграв на предыдущей стадии ЦСКА в дополнительное время со счётом 3:2. Забивали Бакаев, Понсе, а победу "Спартаку" в дополнительное время "Спартаку" принёс Джордан Ларссон. На стадии 1/2 финала клуб сыграет с "Зенитом".
В чемпионате России "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. В понедельник, 9 марта, подопечные Доменико Тедеско примут на "Открытие Арене" "Краснодар" в матче 21-го тура РПЛ.
Ловчев: Тедеско как будто вернулся к принципам советской подготовки
Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал готовность "Спартака" к весенней части сезона.
Фото: ФК "Спартак"
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