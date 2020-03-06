Отметим, что Федотов в последнее время работал экспертом на "Матч ТВ", а также был частым гостем в программе "8-16".
Федотов выступал в эфире в качестве судейского эксперта во время матча 15-го тура чемпионата России между "Зенитом" и ЦСКА, который прошел 2-го ноября 2019 года. Тогда он в перерыве заявил, что в первом тайме нужно было удалить нападающего питерского клуба Сердара Азмуна. После матча судейская рубрика не вышла в эфир. Это объяснили техническими неполадками.
Через неделю Федотов вновь появился на телевидении с судейской рубрикой, но затем перестал привлекаться к эфирам.
Арбитр Федотов, пропавший из эфира во время матча "Зенит" - ЦСКА, открыл свой канал на YouTube
Судья Всероссийской категории Игорь Федотов открыл свой канал на YouTube, где разбирает спорные судейские решения.
Фото: "Р-Спорт"
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