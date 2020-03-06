Александр Тихонов: Аршавина терпеть не могу

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о бывшем капитане "Зенита" и сборной России Андрее Аршавине.
Фото: РИА Новости
"Аршавина тоже терпеть не могу. Мне передали футболисты, что ему как-то предложили выступить в детской спортивной школе, а он ответил: "У вас денег не хватит". После этого терпеть его не могу", - цитирует Тихонова Sport24.

Аршавин за свою карьеру выступал за "Зенит", "Арсенал", "Кубань" и "Кайрат". В его активе 74 матча и 17 голов за сборную России.

3 декабря 2018 года Аршавин в эфире "Матч ТВ" официально объявил о завершении профессиональной карьеры.

21 февраля 2019 года в Центре повышения квалификации тренеров при Академии "Зенита" Аршавин успешно сдал экзамен на получение тренерской лицензии категории С.


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