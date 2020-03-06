Вратарь "МЮ", находящийся в аренде, дисквалифицирован за укус соперника

Голкипер "Бертона" Киран O`Хара, арендованный у "МЮ". получил дисквалификацию на шесть матчей за укус соперника.
Инцидент случился 29 февраля в матче третьего по силе дивизиона Англии между "Бертоном" и "Питерборо".

О`Хара укусил противника за руку, когда тот находился рядом с ним во время стандартного положения. Сам голкипер отрицал свою вину.

Во время игры никаких санкций не последовало.

Кроме дисквалификации на шесть матчей, ассоциация футбола Англии оштрафовала голкипера на 2500 фунтов стерлингов.

В сезоне 2019/2020 О`Хара провёл за "Бертон" 42 матча во всех турнирах. Ближайшим летом 23-летний голкипер вернется в "Манчестер Юнайтед".


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Теги: Манчестер Юнайтед АПЛ
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