Геркус - о работе с Сёминым: он - сильная личность. Я ему благодарен за всё

Экс-гендиректор "Локомотива" Илья Геркус рассказал о совместной работе с главным тренером "железнодорожников" Юрием Семиным.
Фото: ФК "Локомотив"
"Он человек со своими взглядами. Хорошо представляет свою роль в клубе, очень четко очерчивает территорию и никого не пускает. И, на мой взгляд, пытается заходить на чужую. Такой взгляд у человека на профессию. И его нужно уважать за это.

У меня была возможность оценить спустя время работу с Семиным. Наверное, я заводился слишком, не то что обижался, но поддавался эмоциям. Не нужно было так делать. Но когда ты с ним находишься рядом, ты не можешь не поддаваться этим эмоциям, он тебе жестко оппонирует, и ты начинаешь отвечать. У нас были тяжелые моменты в работе, согласен.

Мы все хотели одного – побед, успеха "Локомотиву", работали на это и получали от этого удовольствие. Это у нас общее с ним. Семин – сильная личность, я ему благодарен в итоге за всё. Это стальной человек, со стальной волей", — приводит слова Геркуса РИА Новости.

Илья Геркус занимал должность гендиректора "железнодорожников" в период с 2016-го по 2018-й год. За время его работы клуб стал чемпионом России и завоевал кубок страны.

Юрий Семин занимает пост главного тренера с 2016-го года.

Вчера нынешний гендиректор клуба Василий Кикнадзе заявил, что совет директоров клуба рассмотрит несколько кандидатов на должность главного тренера, в том числе и нынешнего рулевого "Локомотива" Юрия Семина. Сам Семин ответил, что в словах Кикнадзе много неточностей и ему некогда отвлекаться на разговоры.

"Локомотив" идёт на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. В воскресенье, 8 марта, "железнодорожники" сыграют на своём поле с "Ахматом".


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Теги: Геркус Семин Локомотив
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