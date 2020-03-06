Геркус: Дзюба был близок к тому, чтобы стать игроком "Локомотива"

Экс-гендиректор "железнодорожников" Илья Геркус рассказал, кто, в период его работы в клубе, мог усилить команду.
Фото: Rusfootball.info
"Сорвавшиеся трансферы? Ни о чем не жалею. Получилось так, как получилось. Мы построили хорошую, чемпионскую команду, развивали ее. Могли прийти разные футболисты. Вам нужны фамилии?

Все знают про Вячеслава Караваева, про Артема Дзюбу. Это не является секретом, и они были близки к тому, чтобы стать игроками "Локомотива". Был разговор с Нани, но было тяжело по условиям. Мы его очень хотели, но не получилось. С Робином ван Перси совсем не получилось, но мы тоже его хотели", — цитирует Геркуса РИА Новости.

Геркус работал гендиректором в "Локомотиве" с 2016-го по 2018-й год.

В нынешнем сезоне РПЛ на счету Артема Дзюбы 19 матчей в составе "Зенита", в которых он забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.

Нападающий пропустил первые матчи после возобновления сезона по причине травмы, полученной им в контрольном матче с минским "Динамо".

"Зенит" лидирует в таблице чемпионата России, опережая ближайшего преследователя в лице "Краснодара" на 8 очков. "Локомотив" располагается на пятой строчке в таблице РПЛ.


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Теги: Геркус Дзюба Локомотив Зенит Российские трансферы
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