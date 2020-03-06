Шишкин: всегда рад вернуться в Тарасовку

Защитник "Спартака-2" Роман Шишкин поделился впечатлением от возвращения в состав "красно-белых".
Фото: "СЭ"
"Спартак" — мой родной клуб, я здесь вырос, меня здесь воспитали. Три дня назад, когда первый раз приехал, конечно, была некая ностальгия. Все-таки я здесь провел много лет и тренировок.

Жил какое-то время на базе в Тарасовке. Не скажешь, что что-то глобально поменялось, но какие-то моменты в голове для себя отложил. Всегда рад сюда вернуться, так что такие незабываемые впечатления", — цитирует Шишкина пресс-слажба "Спартака".

Роман Шишкин перешёл в "Спартак-2" в зимнее трансферное окно, подписав контракт до конца текущего сезона.

За основной составе "красно-белых" Шишкин выступал в период с 2004-го по 2010-й год, проведя 90 матчей и забив один гол. Со "Спартаком" Шишкин дважды становился серебрянным призером чемпионата России в 2006-м, и 2007-м году.

Отметим, что Шишкин заявлен за "Спартак" в РПЛ и, при необходимости, может сыграть в основном составе "красно-белых".

"Спартак-2" занимает 16-е место в зоне вылета в турнирной таблице ФНЛ.

Основная команда "Спартака" идёт на девятом месте в таблице РПЛ, набрав 25 очков.


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Теги: Спартак Спартак-2 Шишкин
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