"В "Спартаке" невероятное давление. То, как работают Цорн, Тедеско меня очень впечатляет. Мало кто понимает, под каким они прессом работают и живут. Это давление многократно превышает наше атмосферное давление.
Они, конечно, не ожидали такого, да и никто не может. Могут только предполагать, а когда ты оказываешься там, то уже живешь в реалити-шоу", — приводит слова Геркуса РИА Новости.
Напомним, что Тедеско возглавил "Спартак" в октябре прошлого года, подписав контракт на 2,5 года . На этом посту 34-летний немецкий специалист сменил Олега Кононова.
Томас Цорн вступил в должность гендиректора "красно-белых" в мае прошлого года.
После возобновления сезона "Спартак" в чемпионате обыграл "Динамо" со счётом 2:0, а в 1/4 финала Кубка России одолел в дополнительное время ЦСКА - 3:2. В полуфинале кубка страны "красно-белые" встретятся с питерским "Зенитом".
В турнирной таблице чемпионата России "Спартак" занимает девятое место, набрав 25 очков. В понедельник, 9 марта, "Спартак" сыграет с "Краснодаром" в матче 21-го тура РПЛ. Начало встречи в 16:30 мск.
Геркус: впечатляет, как работают Тедеско и Цорн в "Спартаке"
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус высоко оценил работу гендиректора "Спартака" Томаса Цорна и главного тренера Доменико Тедеско.
Фото: "СЭ"
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