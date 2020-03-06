По информации Sport24, в ближайшее время 19-летний полузащитник приступит к тренировкам в общей группе, но ему потребуется какое-то время, чтобы набрать физическую форму.
Полузащитник по-прежнему не оправился от травмы голеностопа.
Сообщается, что Умяров пропустит все мартовские матчи команды: с "Краснодаром", "Оренбургом" и тульским "Арсеналом".
В сезоне 2019/2020 Наиль Умяров сыграл в 17-ти матчах за "Спартак" во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами.
"Красно-белые" занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.
В понедельник, 9 марта, команда Доменико Тедеско проведёт матч 21-го тура чемпионата России против "Краснодара". Начало встречи в 16:30 по московскому времени.
Умяров не сыграет за "Спартак" в марте из-за травмы
Полузащитник Наиль Умяров не поможет "Спартаку" в мартовских матчах.
Фото: РИА Новости
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