Умяров не сыграет за "Спартак" в марте из-за травмы

Полузащитник Наиль Умяров не поможет "Спартаку" в мартовских матчах.
Фото: РИА Новости
По информации Sport24, в ближайшее время 19-летний полузащитник приступит к тренировкам в общей группе, но ему потребуется какое-то время, чтобы набрать физическую форму.

Полузащитник по-прежнему не оправился от травмы голеностопа.

Сообщается, что Умяров пропустит все мартовские матчи команды: с "Краснодаром", "Оренбургом" и тульским "Арсеналом".

В сезоне 2019/2020 Наиль Умяров сыграл в 17-ти матчах за "Спартак" во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами.

"Красно-белые" занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.

В понедельник, 9 марта, команда Доменико Тедеско проведёт матч 21-го тура чемпионата России против "Краснодара". Начало встречи в 16:30 по московскому времени.


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Теги: Спартак Умяров
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