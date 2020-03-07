Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц. Большую часть суммы выплатит "Спартак".
- "Спартак" за допущенные болельщиками нарушения оштрафован на 425 тысяч рублей по итогам матча четвертьфинала Кубка России против ЦСКА, - цитирует Григорьянца telegram-канал "Мутко Против".
Каждая команда была оштрафована на 100 тысяч рублей за нецензурные скандирования фанатов, а также на 125 тысяч за пиротехнику.
За несогласованный баннер фанатов и поведение некоторых стюардов "Спартак" оштрафован ещё на 200 тысяч рублей.
ЦСКА и "Спартак" оштрафованы суммарно на 650 тысяч рублей по итогам дерби
Источник: "СЭ"
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