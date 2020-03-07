- Каждый год Кубок проводился по одинаковым правилам. У кого меньше домашних игр, тот играет следующую игру дома. Не надо ничего ломать, менять и выдумывать. Давайте играть так, как всегда было, - цитирует Иванова "Чемпионат".
Напомним, "Спартак" в четвертьфинале Кубка России обыграл ЦСКА, а "Зенит" выиграл у "Ахмата".
Президент "Урала" - о матче "Спартак" - "Зенит" в Кубке России: у кого меньше домашних игр, тот играет следующую игру дома
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал выбор хозяина в матче 1/2 финала Кубка России "Спартак" - "Зенит".
Источник: getty images
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