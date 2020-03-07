"Оренбург" обыграл "Арсенал" благодаря двум голам Деспотовича

Источник: ФК "Оренбург"

Чемпионат России, 21 тур

Голы: Деспотович, 14, 77

В первом тайме оренбуржцы открыли счёт уже на 13-й минуте. Левашов долго обрабатывал передачу от своего защитника, чем воспользовался Деспотович, обокравший вратаря и забивший в пустые ворота.На 75 минуте защитник туляков Бауэр был удален за вторую желтую карточку, а спустя две минуты Деспотович установил окончательный счёт в матче - 2:0 в пользу "Оренбурга".Победа позволила "Оренбургу" подняться на 11-е место в турнирной таблице с 23 очками.Климович, Сиваков, Радакович, Терехов, Малых, Аюпов, Куат (Рогич, 64), Мишкич, Алвеш (Черных, 84), Силла (Фамейе, 61), ДеспотовичЛевашов, Бауэр, Альварес, Комбаров, Григалава, Беляев, К. Кангва, Чаушич, Лесовой (Ломовицкий, 46), Ткачёв (Э. Кангва, 79), ЛуценкоГригалава, 17, Чаушич, 44, Ломовицкий, 50, Куат, 51, Бауэр, 65, К.Комбаров, 71, Фамейе, 80Бауэр, 75