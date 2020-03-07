"Оренбург" обыграл "Арсенал" благодаря двум голам Деспотовича

На 75 минуте защитник туляков Бауэр был удален за вторую желтую карточку, а спустя две минуты Деспотович установил окончательный счёт в матче - 2:0 в пользу "Оренбурга".
Победа позволила "Оренбургу" подняться на 11-е место в турнирной таблице с 23 очками.
Чемпионат России, 21 тур
Голы: Деспотович, 14, 77
"Оренбург": Климович, Сиваков, Радакович, Терехов, Малых, Аюпов, Куат (Рогич, 64), Мишкич, Алвеш (Черных, 84), Силла (Фамейе, 61), Деспотович
"Арсенал": Левашов, Бауэр, Альварес, Комбаров, Григалава, Беляев, К. Кангва, Чаушич, Лесовой (Ломовицкий, 46), Ткачёв (Э. Кангва, 79), Луценко
Предупреждения: Григалава, 17, Чаушич, 44, Ломовицкий, 50, Куат, 51, Бауэр, 65, К.Комбаров, 71, Фамейе, 80
Удаления: Бауэр, 75