Рами, как и Имбула, пополнил состав "Сочи" зимой.
- Перед переходом я говорил с Адилем Рами, так как он был тоже приглашен в этот проект. Мы оба решили довериться нашему руководителю. Его присутствие в команде мне поможет. Мы играем на близких к друг другу позициях и говорим на одном языке. Адиль — один из 23 лучших игроков планеты, чемпион мира. Он большой профессионал и просто отличный парень, - цитирует полузащитника Sport24.
27-летний Имбула в феврале расторг контракт со "Сток Сити". Француз будет выступать за "Сочи" до конца сезона.
В нынешнем сезоне футболист играл на правах аренды за итальянский "Лечче", проведя три матча в Серии А, Имбула не отметился результативными действиями.
Имбула: Рами - один из 23 лучших футболистов мира
Новичок "Сочи" Жанелли Имбула рассказал, что при переходе в команду общался с французским защитником Адилем Рами.
Источник: getty images
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