В первом тайме команды обменялись двумя ключевыми моментами.
Сначала мяч после прострела одного из игроков "Крыльев Советов" попал в руку защитника "Рубина" Пабло Сантоса в своей штрафной площади. Главный судья матча Владимир Москалёв доверился судьям, отвечающих за VAR, которые зафиксировали офсайд в момент подачи.
Спустя несколько минут Пабло Сантос открыл счёт в матче, но на этот раз Москалёв сначала послушал версию помощников, а затем пошёл смотреть VAR сам и вновь установил, что было положение "вне игры".
К основному времени первого тайма было добавлено шесть минут.
"Крылья Советов" выигрывают после первого тайма благодаря голу Дениса Поповича. "Рубин" остался в меньшинстве после второй желтой карточки Хвичи Кварацхелии.
VAR помог Москалёву отменить гол и пенальти в матче "Рубин" - "Крылья Советов"
"Рубин" и "Крылья Советов" пострадали от видеопомощника арбитра VAR в очном матче.
Источник: РИА Новости
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