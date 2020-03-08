Два удаления, отменённые голы и пенальти. "Крылья Советов" в гостях обыграли "Рубин"

"Рубин" дома принимал "Крылья Советов" в рамках 21-го тура чемпионата России.
На 25 минуте судьи, отвечающие за VAR, после длительного обсуждения, не назначили пенальти в ворота "Рубина". Перед попаданием мяча в руку защитника Пабло Сантоса в своей штрафной был зафиксирован офсайд. На 29 минуте Пабло Сантос замкнул подачу Евтича со штрафного удара и открыл счёт в матче. Однако после просмотра видеоповтора судья отменил решение из-за офсайда. В добавленное время игрок "Рубина" Хвича Кварацхелия получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Во втором тайме событий в игре стало поменьше, но борьба и желтые карточки не прекратились. Однако судья отменил ещё один гол, на этот раз, у "Крыльев Советов". На 81 минуте игрок "Крыльев Советов" Антон Зиньковский получил вторую желтую карточку, уравняв составы команд. После этого "Рубин" заставил самарцев прижаться к воротам и попытался отыграться, но так и не смог сравнять счёт.

После победы "Крылья Советов" набрали 22 очка в чемпионате и поднялись на 12-е место. "Рубин" остался на 14-м месте с 20 очками.

Чемпионат России, 21 тур

Рубин – Крылья Советов 0:1

Гол: Попович, 42


"Рубин": Дюпин, Данченко, Старфельт, Подберезкин, Коновалов, Зуев, Кварацхелия, Давиташвили, Йевтич (Макаров, 59), Сантос (Абильдгор, 85), Игнатьев.

"Крылья Советов": Фролов, Анюков, Чернов, Карпов, Зеффан, Тимофеев, Кабутов (Глушенков, 57), Зиньковский, Попович, Антон, Радонич.

Предупреждения: Кварацхелия, 17, 45+2, Сантос, 48, Кабутов, 54, Зиньковский, 62, 80, Коновалов, 72, Глушенков, 84.

Удаления: Кварацхелия, 45+2, Зиньковский, 80.


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Теги: Рубин Крылья Советов
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