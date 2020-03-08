Два удаления, отменённые голы и пенальти. "Крылья Советов" в гостях обыграли "Рубин"

Во втором тайме событий в игре стало поменьше, но борьба и желтые карточки не прекратились. Однако судья отменил ещё один гол, на этот раз, у "Крыльев Советов". На 81 минуте игрок "Крыльев Советов" Антон Зиньковский получил вторую желтую карточку, уравняв составы команд. После этого "Рубин" заставил самарцев прижаться к воротам и попытался отыграться, но так и не смог сравнять счёт.
После победы "Крылья Советов" набрали 22 очка в чемпионате и поднялись на 12-е место. "Рубин" остался на 14-м месте с 20 очками.
Чемпионат России, 21 тур
Рубин – Крылья Советов 0:1
Гол: Попович, 42
Рубин – Крылья Советов 0:1
Гол: Попович, 42
"Рубин": Дюпин, Данченко, Старфельт, Подберезкин, Коновалов, Зуев, Кварацхелия, Давиташвили, Йевтич (Макаров, 59), Сантос (Абильдгор, 85), Игнатьев.
"Крылья Советов": Фролов, Анюков, Чернов, Карпов, Зеффан, Тимофеев, Кабутов (Глушенков, 57), Зиньковский, Попович, Антон, Радонич.
Предупреждения: Кварацхелия, 17, 45+2, Сантос, 48, Кабутов, 54, Зиньковский, 62, 80, Коновалов, 72, Глушенков, 84.
Удаления: Кварацхелия, 45+2, Зиньковский, 80.