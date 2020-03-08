Слуцкий: давно не видел такой красной карточки, которую получил Хвича

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий подвёл итоги матча с "Крыльями Советов" (0:1).
Источник: ФК "Рубин"
- Все, что могло случиться против нас в первом тайме, случилось. Отмененный после ВАР гол — я еще не видел эпизод, не могу сказать, удаление Кварацхелии, мяч, пропущенный после единственной контратаки.

Мы попытались отыграться, даже вдесятером создавать давление. Немного не хватило, было непросто на тяжелом поле играть вдесятером.

Совершаем ошибки, которые совершают молодые команды. Давно не видел такой красной карточки, которую получили сегодня мы, - рассказал Слуцкий в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Рубин" после поражения опустился на 14-е место турнирной таблицы с 20 очками. "Крылья Советов" набрали 22 балла и поднялись на 12-ю строчку.


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Теги: Рубин Крылья Советов Слуцкий
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