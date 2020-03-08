- Команда показала характер. Мой гол — заслуга всей команды. Радонич нашел меня пасом. Контратака, хорошая передача, просто надо было забить один в один. Мы очень хотели выиграть.
"Рубин" старался, хотел забить, мы потеряли много сил, - прокомментировал матч футболист в эфире телеканала "Матч Премьер".
После победы "Крылья Советов" поднялись на 12-е место турнирной таблицы РПЛ, набрав 22 очка. "Рубин" опустился на 14-ю строчку с 20 баллами.
В двух матчах за "Крылья Советов" Попович забил два гола.
Попович - о победе над "Рубином": мы очень хотели выиграть
Полузащитник "Крыльев Советов" Денис Попович прокомментировал победу над "Рубином" (1:0).
Источник: Rusfootball.info
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