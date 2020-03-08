- Оценка работы Москалёва? Нам запрещено комментировать это.
Мне нужно было менять Зиньковского раньше, так как у него была жёлтая карточка. Это моя ошибка, - цитирует Божовича РИА Новости.
После победы "Крылья Советов" поднялись на 12-е место турнирной таблицы РПЛ, набрав 22 очка. "Рубин" опустился на 14-ю строчку с 20 баллами.
Божович: Москалёв? Нам запрещено комментировать работу судей
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович отказался комментировать работу судьи Владимира Москалёва в игре с "Рубином" (1:0).
Источник: ПФК "Крылья Советов"
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