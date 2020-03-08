- Сложно комментировать матч. В первом тайме было много потерь в завершающей стадии. Во втором тайме было сложно создавать моменты, потому что нас было на одного человека меньше. Проблема в атаке существует и уровень взаимодействия атакующей линии и её эффективность оставляют вопросы, - цитирует Слуцкого KazanFirst.
Это первое поражение "Рубина" в официальных матчах под руководством Леонида Слуцкого. В игре с "Тамбовом" в прошлом туре казанцы сыграли вничью (1:1).
"Рубин" после поражения опустился на 14-е место турнирной таблицы с 20 очками. "Крылья Советов" набрали 22 балла и поднялись на 12-ю строчку.
Слуцкий считает, что у "Рубина" проблемы в атакующей линии
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий после игры с "Крыльями Советов" подтвердил, что у казанцев есть проблемы в атакующей линии
Источник: ФК "Рубин
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