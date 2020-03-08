Слуцкий считает, что у "Рубина" проблемы в атакующей линии

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий после игры с "Крыльями Советов" подтвердил, что у казанцев есть проблемы в атакующей линии

Источник: ФК "Рубин