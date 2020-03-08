"Видно единое целое, новички вписываются, ребята чувствуют друг друга, стараются помогать друг другу на поле. Прогресс на лицо, видно, что по игре команда уже похожа на мобильный кулак, который способен ударить и не раз.
Давно ждали победу, заслуживали ее, что-то нам мешало победить. Хороший матч получился против сильного соперника — команда выглядела хорошо, создала моменты", — цитирует Рубашко ТАСС.
Сегодня "Сочи" одержал первую победу в чемпионате с сентября прошлого года, обыграв на своём поле екатеринбургский "Урал" со счётом 2:0. Победу "южанам" принесли голы Андрея Мостового и Кирилла Заики.
В турнирной таблице РПЛ "Сочи" продолжает находиться на последнем месте, имея в своем активе 18 очков. От зоны стыковых матчей сочинский клуб отделяет всего два очка.
В среду, 11 марта, подопечные Владимира Федотова проведут перенесенную игру 18-го тура против "Оренбурга". Матч пройдёт на стадионе "Фишт". Начало в 19:30 мск.
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Гендиректор "Сочи": наша команда похожа на кулак, который способен ударить и не раз
Гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал победу над "Уралом" (2:0) в 21-м туре РПЛ.
Фото: Rusfootball.info
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